Un 55enne di Burgos è stato arrestato dai carabinieri di Padru per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, impegnati in un posto di controllo, si sono insospettiti quando un’auto, alla vista della pattuglia, ha effettuato una brusca manovra per eludere l’alt. Quindi si sono messi al suo inseguimento: la corsa è terminata in una strada senza uscita.

L’uomo al volante ha cercato di liberarsi di uno scatolone bianco con le scritte “pane carasau” lanciandolo nei cespugli. Nel baule della macchina i carabinieri hanno ritrovato uno scatolone identico con all’interno cinque buste contenenti germogli di marijuana pronti per lo spaccio del peso di circa un chilo ognuna. Nella scatola buttata tra la vegetazione, altro stupefacente per un totale complessivo di 11 chili di marijuana.

Il 55enne è stato accompagnato al carcere sassarese di Bancali.

All’operazione hanno preso parte anche gli uomini dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna.

(Unioneonline/s.s.)

