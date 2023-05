Verrà presentato venerdì 5 maggio, alle 11 nella hall del “Costa Smeralda”, il “Festival dell’aerospazio”, in programma l’11 e il 12 maggio al Museo Archeologico di Olbia.

L’evento, organizzato dall’ASTEC (AeroSpace Technology Education Center)e finanziato da Comune di Olbia, Cipnes e Fondazione di Sardegna, vedrà la partecipazione di enti, aziende ed esperti del settore.

Dedicata a studenti ed imprenditori, o semplici appassionati della materia, la due giorni sarà ricca di talk tematici – culturali e divulgativi – e diversi laboratori per le scuole, con un occhio di riguardo alla new space economy (sempre più fattore chiave per la competitività e lo sviluppo della Penisola) e alle sue applicazioni trasversali e territoriali.

