Misure di sicurezza straordinarie in città in vista del derby più sentito, lo storico Olbia-Torres in programma per oggi alle 21 allo stadio Bruno Nespoli per la Coppa Italia Pro.

Misure volte a limitare la possibilità di disordini: «Occorre garantire – è motivato nell’ordinanza del sindaco Settimo Nizzi – che l’incontro di calcio si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla possibile presenza di un alto numero di spettatori o persone presenti nell’area e vie adiacenti allo stadio comunale»

In base all’ordinanza firmata da Nizzi dalle 18 alle 2 nel raggio di 500 metri dallo stadio e al suo interno è vietata la detenzione, il consumo e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, la vendita di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro e lattine, di plastica, in contenitori tetra brik che possano costituire pericolo e il loro consumo in luogo pubblico.

Altre misure riguardano la viabilità intorno al Nespoli con la circolazione sospesa già dalle 14 in via Ungheria e nell’area di sosta dietro lo stadio e dalle 18 su un cerchio più largo. I percorsi per tifosi ospiti e squadre sono stati già stabiliti dalle forze dell’ordine. Il tutto nell’auspicio che la storica rivalità tra le squadre e le tifoserie delle due principali città del nord Sardegna sia contenuta in ambito sportivo.

