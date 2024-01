I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via De Angelis per l'incendio di sterpaglie all'interno di un terreno privato.

Le fiamme hanno anche interessato alcune strutture adibite a deposito attrezzi.

L'intervento delle due squadre ha evitato che il fuoco si propagasse alle abitazioni circostanti. Non si segnalano feriti.

Sul posto anche la Polizia Locale di Olbia.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata