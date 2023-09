Brutto incidente questa notte a Olbia, sulla sopraelevata “Unità d’Italia”.

Una ragazza alla guida di un’utilitaria è uscita fuori strada per cause ancora da accertare ed è andata a carambolare sul guardrail.

Importanti i danni alla vettura, nulla di grave per fortuna per la ragazza, trasportata comunque all’ospedale di Olbia per accertamenti.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia che hanno aiutato i medici e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

(Unioneonline/L)

