La compagnia barracellare di Olbia ha un nuovo capitano, appena eletto dal Consiglio comunale.

Con diciassette voti, Salvatore Dessì succede a Domenico Ledda, dopo tre anni a capo del corpo a supporto delle attività di Protezione Civile del Comune.

L'elezione dì Dessì, però, accende gli animi: l'opposizione solleva il caso, "il primo nella storia del Consiglio comunale di Olbia", di una votazione dell'Aula che non ratifica la scelta espressa dalla Compagnia barracellare.

"Non è mai capitato che un Consiglio comunale abbia votato in maniera difforme rispetto a quanto espresso dall'assemblea della Compagnia", dice la capogruppo di Olbia Democratica, Ivana Russu, che chiede se la votazione in Aula (della maggioranza) sia stata condizionata da eventuali anomalie riscontrate in seguito alle verifiche effettuate sulla regolarità della Compagnia.

"Conosco atti e fatti e vi invito ad andare a consultare i verbali delle verifiche", dice il sindaco, Settimo Nizzi, che storce il naso di fronte a quanto eccepito dalla consigliera di minoranza sulla libera espressione di voto dei consiglieri.

Per i consiglieri dem, la sovversione da parte dell'assise della scelta manifestata dalla Compagnia può creare problemi nei rapporti con l'ente oltreché una fuga dei componenti dalla Compagnia.

Secondo il consigliere Gianluca Corda, "il rischio è che il neo eletto, votato dalla Compagnia barracellare con quattordici preferenze contro le trentuno a favore del vecchio capitano, rifiuterà l'incarico di guidare una Compagnia che non lo ha scelto".

Eletta anche la nuova presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune: con diciassette voti su ventidue consiglieri votanti, è stata nominata Simona Canu.

