Una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per acquistare un automezzo (anche usato) e le attrezzature rubate qualche giorno fa.

L'associazione di Protezione Civile di Olbia Gaia lancia la campagna Aiutateci a rialzarci! per sostenere la sua causa dopo che la sua capacità operativa è stata gravemente compromessa dal furto di un automezzo, un pick-up Mitsubishi L200, il mezzo di primo impiego e il primo a intervenire nelle emergenze.

«L'automezzo di soccorso rappresentava la nostra associazione ed era il frutto di anni di sacrifici da parte dei nostri volontari che si sono dedicati alla sua manutenzione e lo hanno tenuto attivo e disponibile per le varie necessità della comunità», scrive l’associazione Gaia.

«Questo gesto che non si può che definire vile e vigliacco ed è l'apice di un momento già critico per la nostra associazione che, a maggio scorso a seguito di un altro furto, si è vista sottrarre attrezzature per migliaia di euro», continua l'associazione di Protezione Civile.

E aggiunge: «Questo si somma all'esiguità del bilancio sociale che non ci consente di poter ripristinare le attrezzature di soccorso né, tantomeno, di acquistare il mezzo sottratto». L’obiettivo della raccolta è raggiungere la cifra minima per gli acquisti, pari a 32mila euro, e sensibilizzare la comunità sulla solidarietà e l'unione.

Tutti i dettagli sulla pagina Facebook dell’associazione, Prociv Gaia Olbia.

