I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alle 13 in Corso Umberto, vicino al passaggio al livello ferroviario, per il principio di un incendio in alcuni locali al piano terra di un palazzo, attualmente utilizzati come alloggio di fortuna da persone senza fissa dimora.

Il rapido intervento della squadra ha evitato che le fiamme si propagassero all'intero stabile, che non ha subito danni strutturali.

Nessun ferito, sul posto anche la Polizia Locale di Olbia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata