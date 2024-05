Archiviata la XXI° edizione del Palio della stella in onore di San Simplicio, a contendersi lo stendardo con l'effigie del patrono di Olbia e della Gallura, oggi pomeriggio, cavalli e cavalieri di ventidue Comuni galluresi, al galoppo su cento metri di pista, vista mare, lungo il Viale Isola Bianca.

Due le stelle centrate nelle due manche della giostra equestre, a portare a casa il gonfalone, il comune di Budoni per la maestria del cavaliere Michael Candela in sella a Ortiga di Montalbo. Guadagna il secondo posto, il comune di Telti con una stella centrata dal fantino Giovanni Pirisi che cavalcava il cavallo più anziano in gara, Maltelongu, seguito dal Comune di Buddusò per il miglior tempo in corsa, senza stelle, di Giacomino Brinchia e del suo purosangue inglese Totalpiù.

Sfuma, anche per questa edizione come nelle precedenti, il sogno di Olbia di custodire in municipio lo stendardo del suo santo patrono che, lo scorso anno fino a oggi, era stato conservato nel Comune di San Teodoro.

Durante la manifestazione, organizzata dal Comitato festeggiamenti San Simplicio, in collaborazione con l'associazione Lu Juali, la spettacolare esibizione delle pariglie di Oristano, Santa Giusta e Fonni.

