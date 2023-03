Un operaio olbiese di 30 anni è stato arrestato e trasferito in carcere su ordine del gip di Tempio, Caterina Interlandi.

L’uomo era già destinatario di una misura cautelare, divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, e negli ultimi giorni, nonostante gli avvertimenti del giudice, avrebbe ripetutamente violato gli ordini della magistrata.

L’uomo è accusato di avere danneggiato l’auto della ex compagna, di averle imbrattato con la vernice la cassetta della posta e di averle inviato delle email attribuendosi e rivendicando gli atti intimidatori.

Lo stalker è stato prelevato sul posto di lavoro dai Carabinieri e trasferito a Bancali. Stando alle indagini, il giovane olbiese avrebbe agito ritenendosi provocato dopo avere visto la ex compagna baciare un altro ragazzo. Una situazione valutata come gravissima dalla magistratura che è intervenuta con durezza, aggravando la misura (fatto non frequente) e disponendo la custodia in carcere.

