L’auto è finita contro un palo della luce, abbattendolo. Subito dopo l’incidente il guidatore (non si sa se fosse solo) è scappato.

È accaduto questa sera intorno alle 20,15 in via Imperia, a Olbia. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, sul posto non c’era nessuno dei responsabili.

La zona è stata messa in sicurezza, mentre la Polizia locale ha avviato gli accertamenti per cercare di risalire a chi fosse alla guida e per capire i motivi della fuga prima dell’arrivo dei soccorsi.

(Unioneonline/E.Fr.)

