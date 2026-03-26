C’è un doppio appuntamento nel nuovo appuntamento de “L’altra Sardegna: archeologia e storia millenaria”, il ciclo di incontri promosso dall’Olbia Community Hub in collaborazione con Sardegna Turistica.

Domani a Olbia, nella sede di Poltu Quadu a partire dalle 18, interverranno i ricercatori dell’Università di Sassari Matteo Pischedda, con la relazione “Ripensare i villaggi: evoluzione e complessità insediativa nella Sardegna tra il Bronzo Finale e Primo Ferro”, e Giovanna Fundoni, con “Sardi oltre l’isola: traffici e relazioni tra la Sardegna nuragica e il Mediterraneo”.

Due interventi complementari attraverso i quali sarà possibile esplorare da un lato l’evoluzione degli insediamenti tra il Bronzo Finale e il Primo Ferro, con uno sguardo sulla complessità sociale e organizzativa delle comunità dell’epoca, e dall’altro il ruolo dei sardi nei traffici e nelle connessioni che attraversavano il Mediterraneo antico.

La partecipazione è libera e gratuita. Modera l’incontro Gian Mario Figoni Frau.

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