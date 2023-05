Francia, con Marsiglia, Nizza e Parigi Orly. Spagna, con Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia. E Italia, con Firenze. Dal 26 maggio diventano 28 le rotte aperte da Volotea sull’aeroporto di Olbia. C’è anche quella su Tolosa, inaugurata nei giorni scorsi.

«Con queste nuove rotte, Volotea si classifica al primo posto al Costa Smeralda per numero di destinazioni collegate», fanno sapere dalla compagnia: 14 in Italia e 14 all’estero, con circa 1,1 milioni di posti in vendita. Proprio per far fronte alle esigenze di più intenso traffico, per la Summer 23 la compagnia a Olbia ha ampliato la sua flotta, che passa da 2 a 3 aeromobili Airbus 320 da 180 posti.

«Con l’inaugurazione della tratta Olbia-Lille attivata solo un mese fa e le novità che annunciamo oggi, salgono a 10 le nuove rotte lanciate da Volotea al Costa Smeralda», ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, «per la prossima estate, quindi, l’offerta Volotea è ancora più ampia e varia».

Le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Olbia: 14 in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze – Novità 2023, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona), 10 in Francia (Bordeaux, Deauville, Lione, Strasburgo, Nantes, Lille, Marsiglia, Parigi Orly, Tolosa e Nizza – Novità 2023) e 4 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia – Novità 2023).

Oltre al collegamento in continuità con Fiumicino.

