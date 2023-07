Visita istituzionale alla stazione radio di Tavolara per la Prefetta di Sassari, Paola Dessì, il Comandante del Comando Marittimo Autonomo Ovest, Contrammiraglio Enrico Pacioni e il Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, accompagnati dal Direttore Marittimo del Nord Sardegna, Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo.

A bordo della CP2116 della Guardia Costiera di Olbia gli ospiti sono approdati nella base Nato gestita dalla Marina Militare italiana, a punta Timone (sul lato più orientale dell’isola-parco), accolti dal Capitano di Corvetta Massimiliano Claudio Pisaniello che ha illustrato le caratteristiche della stazione, uno dei più importanti centri di comunicazione per i sommergibili nel Mediterraneo, ed in particolare la tecnologia costruttiva e di funzionamento che la rende un esemplare praticamente unico nel contesto delle Stazioni Radio in banda VLF ((Very Low Frequency) nella Nato e nel mondo.

A conclusione della visita la tradizionale firma del “libro d’onore”.

© Riproduzione riservata