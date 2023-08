Per questa stagione, il mercato estivo di San Pantaleo mantiene solo il nome. Trasferito a giugno, con un'ordinanza sindacale, dal borgo in città per motivi di sicurezza, il caratteristico mercatino rimane in via San Gallo, dove il sabato si svolge uno dei due mercati rionali cittadini.

Il Tar Sardegna, a cui erano ricorsi i commercianti ambulanti che contestavano il trasloco, ha respinto l'istanza cautelare con cui chiedevano la sospensione dell'efficacia di tutti gli atti adottati dal Comune posti a base del trasferimento.

Secondo il TAR, «non sussistono i presupposti per disporre la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati perché nel bilanciamento degli interessi deve essere data prevalenza alle ragioni di interesse pubblico», ossia l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Inoltre, si legge nell'ordinanza emessa dal Tar, «a differenza dei precedenti provvedimenti assunti, con questi atti il Comune non ha fatto venire meno le concessioni degli stalli mercatali dei ricorrenti che possono comunque svolgere l'attività lavorativa, seppure nella nuova collocazione».

