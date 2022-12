Abbandonato da decenni, lo storico cinema teatro Astra potrebbe rivivere: un sogno per gli appassionati di teatro che potrebbe diventare realtà. È l’intento dell’amministrazione comunale che venerdì prossimo porterà all’esame del Consiglio comunale l’autorizzazione alla stipula di un preliminare di compravendita della struttura finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione del fabbricato, da tempo abbandonato al degrado, per dotare la città di un teatro pubblico.

L'incendio del cinema Astra (foto Satta)

Di proprietà privata, costruito negli anni Cinquanta e chiuso dagli anni 80, il Cinema Astra è sempre stato oggetto di interesse del Comune che, nel corso degli anni, ha tentato invano di acquistarlo.

Nei primi anni Duemila ci fu un tentativo di rilancio, con una riapertura in grande stile, ma negli anni successivi due incendi ne hanno decretato il definitivo abbandono. La sua collocazione nel cuore della città e l’ampiezza degli spazi tuttavia lo rendono ancora il sito ideale per un vero e proprio teatro in grado di accogliere sul suo palcoscenico anche lirica, concerti e allestimenti più ampi che oggi non trovano spazio nel cinema teatro Olbia che ospita gli spettacoli del circuito Cedac.

