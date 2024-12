Inchiesta nel vivo sul decesso di Vanda Castorani, la pensionata romana di 75 anni morta, venerdì scorso, nel rogo della sua villetta, a Olbia.

I Carabinieri hanno sentito la figlia dell’anziana donna, ovvero la persona che accudiva la vittima. Gli investigatori stanno ricostruendo le abitudini della pensionata e le modalità delle cure.

Vanda Castorani, dopo un ictus, non era più nelle condizioni di muoversi da sola. Il suo corpo, carbonizzato, è stato trovato nel letto con materasso da decubito. La pensionata era una fumatrice accanita e non è escluso che una sigaretta accesa sia finita sul letto.

Nelle prossime ore, a Sassari, sarà effettuata l’autopsia. La Procura ha scelto per gli accertamenti il medico legale Angela Seddaiu. La consulente dovrà stabilire modalità, cause e tempo del decesso e verificare se sul corpo della vittima ci siano segni di violenza.

La figlia di Vanda Castorani sta dando la massima collaborazione agli investigatori, per capire cosa possa essere accaduto venerdì scorso ha nominato come suo legale l’avvocato Giampaolo Murrighile, che ha dato incarico al proprio consulente, il medico legale Francesco Serra, per partecipare all’autopsia. Le indagini sono a carico di ignoti.

© Riproduzione riservata