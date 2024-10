Apre ufficialmente i battenti la decima edizione di Benvenuto Vermentino. Mentre fervono gli incontri tra produttori e buyers del pregiato vino all’interno del Museo Archeologico - allestito con le eccellenze dell’artigianato - le parole del Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, danno il via all’evento. «Abbiamo sempre sostenuto questa importante manifestazione e ancora lo faremo nell’obiettivo di far crescere l’economia del nostro territorio», ha detto. «Auspichiamo che possa allargarsi anche ad altre comunità dl vino e tenersi in altre location della città».

Daniela Pinna, presidente del consorzio di tutela del Vermentino di Gallura Docg. «Olbia è una città facilmente raggiungibile e motore economico della Gallura», ha affermato. «Per questo la manifestazione si tiene qui ed è diventata la più importante del settore nell’Isola, con più di cento cantine e migliaia di visitatori. Ciò che conta è che con questa manifestazione ci inseriamo nel mondo del vino: si mette uno spillo in questa enorme carta geografica con l’unico vermentino al mondo a denominazione di origine controllata, e questo grazie al granito che gli conferisce una grande identità».

Una finestra aperta al mondo, ha ribadito Benedetto Fois, componente di giunta della Camera di Commercio, ben sostenuta dalle associazioni di categoria. Il programma è stato delineato dal presidente di Promocamera (braccio operativo della Camera di Commercio di Sassari) Francesco Carboni: «La Camera di commercio tiene molto al Nord Est», segnala, «ed è molto importante che la manifestazione continui a crescere. In questo territorio che è tra i primi produttori al mondo ci rivolgiamo alle cantine, agli operatori economici e locali e a tutti i wine lovers, compresi i tanti turisti. Per la qualità degli eventi la decima si prospetta come la migliore edizione mai fatta».

Tra le novità la degustazione di ostriche, in collaborazione con il Flag Nord Sardegna - venerdì 11 ottobre - che sarà accompagnato da un talk tematico. Il format, già molto ricco, presenta una serie di eventi al centro storico: dalle degustazioni nei bar e ristoranti e nei negozi aderenti, la degustazione tecnica dell’A.I.S. di domani 10 ottobre, i percorsi nelle cantine, su prenotazione e, il 12 ottobre, quello esperienziale nel centro storico dove si potranno assaporare i vermentini di Gallura, Liguria, Toscana e Corsica. Sabato 12, inoltre, la premiazione del concorso Eno-letterario “Vermentino – Intrecci di vite”.

© Riproduzione riservata