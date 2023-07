Incidente stradale in Gallura, sulla provinciale 99.

Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento, con una delle due che si è ribaltata.

Due i feriti, tra cui un minore, portati all’ospedale di Olbia dai sanitari del 118.

Sul posto i Vigili del fuoco e la polizia.

(Unioneonline/D)

