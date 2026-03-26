Intervento d’urgenza di Polizia nella stazione di Olbia, dove era stato segnalato un uomo che in escandescenze tentava di forzare la porta della toilette dove si era rifugiata una donna in fuga.

I poliziotti della squadra volante del Commissariato sono riusciti da subito ad individuare il cittadino straniero esagitato che alla vista degli agenti li ha aggrediti.

Gli operatori sono riusciti ad immobilizzarlo solo con l’uso del taser.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e violenza ad un Pubblico Ufficiale e interruzione di un pubblico servizio: nella concitazione del momento si è registrato un ritardo della partenza del convoglio ferroviario diretto a Chilivani.

(Unioneonline)

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