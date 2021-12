Un 36enne di Olbia – Davide Rossi – di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa la mattina della vigilia, è stato trovato senza vita vicino alla Strada Statale 127.

Secondo quanto si apprende, sarebbe rimasto vittima di un investimento da parte di un’automobile.

Dopo il ritrovamento del corpo sono scattate le indagini e gli accertamenti da parte dei carabinieri e della polizia di Olbia.

Come detto, il 36enne non dava notizie di sé da diverse ore e le forze dell’ordine avevano avviato ricerche per ritrovarlo. In serata la tragica scoperta.

