A Olbia due nuovi nidi comunali con i fondi del Pnrr. Le nuove strutture, a disposizione circa due milioni di euro per la pima e 1.624.000 per la seconda, sorgeranno in via Catanzaro e in via Acquamarina, zona Tannaule. Sostituiranno lo “storico” nido di Via Gallura e quello, oggi ricadente in zona a rischio idrogeologico, di Via Lupacciolu.

«Nel giro di qualche giorno sapremo quali saranno i progettisti delle due nuove scuole. Abbiamo una carenza importante di asili nido – ha detto il sindaco Settimo Nizzi presentando i progetti - queste nuove scuole godranno di ampi spazi, sostenibilità nei materiali e nelle tecniche costruttive, con un bilancio energetico pari a zero. In un anno vedremo le due strutture in avanzata fase di realizzazione».

Le scuole sono state pensate per accogliere un maggior numero di piccoli ospiti così da bypassare la lunga lista d’attesa. «Entrambe le strutture accoglieranno 29 bambini in più, ovvero due ulteriori sezioni - ha aggiunto l’assessora all’istruzione Sabrina Serra - Come abbiamo più volte detto il comune di Olbia è all’interno del sistema integrato zero-sei, le strutture entrano a far parte di questo progetto. La formazione infatti inizia proprio dall’asilo nido che necessita di strutture adeguate e aule didattiche dove svolgere progetti educativi mirati». I binari e il passaggio a livello di Via Lupacciolu, ha poi concluso il sindaco, saranno interessati dai lavori di Rfi che vi realizzeranno un sovrappassaggio pedonale.

