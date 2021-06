Un 29enne residente a La Maddalena, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in seguito al sequestro di 1,8 chili di marijuana. L’operazione contro il traffico di stupefacenti è stata portata a termine dai finanzieri della Sezione Operativa Navale di La Maddalena.

Il giovane aveva il quantitativo di droga destinata allo spaccio locale nella propria abitazione. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari sotto la direzione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

La marijuana era stata nascosta in uno zaino chiuso con un lucchetto e posizionato in una scatola.

Al momento del blitz, in casa era presente solo la sorella del 29enne, estranea alla vicenda. Il fratello ha confermato la circostanza e dichiarato di possedere un’altra piccola quantità della stessa sostanza in un’altra sua abitazione.

Il materiale sequestrato (foto Guardia di finanza)

“Il risultato di servizio – ha detto il Colonnello Bucci, comandante del ROAN Cagliari - è l’ennesimo colpo inflitto ai piccoli spacciatori di droga che negli ultimi anni stanno dilagando in Sardegna, ove la Guardia di Finanza è costantemente presente, sia in mare che sul territorio, non solo per le attività di polizia economico– finanziaria ma anche per contrastare il traffico illecito delle sostanze stupefacenti che, purtroppo, continua a dilagare e a mettere in serio pericolo i nostri ragazzi”.

