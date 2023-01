Morto a soli quattro anni, a causa di una malattia che se l’è portato via in poco tempo. È una comunità stretta intorno a una famiglia quella di Tempio Pausania, dove il sindaco Gianni Addis ha proclamato il lutto cittadino il giorno dei funerali del piccolo Marcello Mastino: l’addio sarà nel pomeriggio di domani nella chiesa del Sacro Cuore.

Dalle 14,30 alle 17,30, in concomitanza con le esequie per il bimbo, il centro gallurese sarà in lutto. Una decisione, scrive il sindaco Gianni Addis, adottata «interpretando il sentimento unanime di profondo cordoglio della Giunta e del Consiglio Comunale, nonché della cittadinanza, evidenziando l'emozione ed il cordoglio per questo triste evento».

Così sarà «onorato il piccolo Marcello. La bandiera del Municipio sarà esposta a mezz’asta per l’intera giornata in segno di lutto e il Gonfalone Cittadino sarà presente al funerale».

Inoltre, scrive il primo cittadino, «si invitano gli esercizi commerciali cittadini a sospendere le proprie attività in concomitanza con le esequie».

(Unioneonline/E.Fr.)

