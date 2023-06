«Ora che arriva il caldo aumentano le difficoltà perché, lo sappiamo bene, aumenta la necessità di sangue, e per questo vi lanciamo un appello: Non ci abbandonate! Continuate a donare!».

È questo l'appello lanciato dall'Avis di La Maddalena, in occasione dell'ultima giornata di donazioni effettuata nell'Arcipelago, durante la quale sono state raccolte 26 sacche, in collaborazione con l'équipe medica dell'Avis Provinciale di Sassari. E proprio grazie alla disponibilità dei donatori è stata soddisfatta una richiesta urgente di sangue 0 Negativo per il Pronto Soccorso di Olbia.

Lo scorso 14 giugno proprio l'Avis di La Maddalena ha celebrato, presso il cineteatro Primo Longobardo, la 19esima Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

Dopo il commosso ricordo di Dario Annunziata, presidente dell'associazione prematuramente scomparso pochi mesi fa, sono state consegnate le benemerenze alle socie e ai soci con più donazioni ed istituito il premio “Dario Annunziata” alla donatrice e al donatore più giovani dell’anno precedente.

«Sono infatti i donatori – sottolinea l’associazione – che rendono gloriosa questa associazione e che, con il loro oro rosso, che periodicamente donano, contribuiscono a salvare tante vite. Sono la forza che ci spinge ogni giorno ad andare avanti, a proseguire il cammino tracciato da Dario, per tutti coloro che necessitano di trasfusioni di sangue».

