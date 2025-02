Tolleranza zero per i responsabili del sacchetto selvaggio: il Comune di Loiri Porto San Paolo assesta un giro di vite ai controlli nei punti privilegiati del paese per l'abbandono dei rifiuti. In seguito al crescente utilizzo errato delle isole ecologiche, nate per dare la possibilità ai turisti di conferire i rifiuti quando sono in partenza e invece utilizzate per buttare sacchi di indifferenziato contravvenendo allo spirito per cui sono state allestite, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in moto la videosorveglianza per rintracciare i trasgressori e denunciarli, grazie alla collaborazione con la Polizia locale e la compagnia barracellare.

«Occorre dare un segnale forte a chi non accetta le regole, che sono note a tutti, e dobbiamo agire a tutela della comunità e dei cittadini corretti e rispettosi delle norme: per non vanificare il loro impegno, dobbiamo punire chi si vuole sottrarre alla convivenza civile», ha detto il sindaco, Francesco Lai.

Domani nel Comune gallurese sarà inaugurato un nuovo macchinario mangiaplastica, installato per la raccolta delle bottiglie di plastica: conferendo i contenitori si accumulano punti che faranno vincere un viaggio vacanze.

