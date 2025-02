Nadia Matta, sindaca di Santa Teresa Gallura, informa che sulla Santa Teresa – Bonifacio «nella prima settimana di marzo, entrerà in servizio la nave Ichnusa, noleggiata dalla compagnia Moby. A fine marzo, la nave Giraglia sarà operativa nella tratta Bonifacio – Santa Teresa dopo aver subito interventi di manutenzione durante questi mesi. Dal 1º aprile, la tratta sarà coperta dalla Giraglia e dall’Ichnusa, quest’ultima, prosegue la sindaca di Santa Teresa, riprenderà a viaggiare con la propria compagnia».

Per quanto riguarda la nave Liburna, prosegue la sindaca di Santa Teresa Galliea «non è stata concessa alcuna deroga per operare in acque internazionali. La compagnia Moby sta attualmente completando tutte le pratiche necessarie affinché la nave soddisfi i requisiti per un’autorizzazione definitiva. Questo processo include non solo la presentazione di ulteriore documentazione, ma anche l’installazione di attrezzature aggiuntive che renderanno la nave completamente conforme alle normative vigenti».

La rotta Santa Teresa Gallura – Bonifacio, che collega la Sardegna con la Corsica, attraversando le Bocche di Bonifacio, risulta essere particolarmente vantaggiosa per gli autotrasportatori, che in questi mesi, insieme alle aziende che commerciano da e per la Corsica, hanno sofferto non pochi disagi.

