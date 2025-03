A salutarle, alla partenza, le reliquie di San Giovanni Paolo II, da Calangianus, era stato il parroco don Andrea Domanski, polacco come Papa Wojtyla, e ad accoglierle, a Luras, presso la parrocchiale di Nostra Signora del Rosario, è sempre stato don Andrea Domanki, dov’è amministratore parrocchiale.

E a celebrare la Messa solenne sia nel primo che nel secondo paese gallurese, è stato un altro prete polacco, don Jacek Meczel.

In realtà a Luras le reliquie sono giunte nel pomeriggio di giovedì 27 marzo, e oggi è il penultimo giorno di permanenza; anche qui, come a Calangianus (dal 18 al 27 marzo), c’è stata grande accoglienza, con messe, rosari, catechesi, momenti di venerazione e incontri, per un Papa che, durante il suo lungo pontificato ha saputo essere Capo della Chiesa e Santo nello stesso tempo, e per il quale è sempre più crescente la devozione popolare.

Don Andrea Domanski ha sempre avuto una profonda devozione per Karol Wojtyla, sotto il cui pontificato è nata ed è cresciuta la sua vocazione, fino ad essere ordinato prete, tanto prima da vivo quanto ora da morto e Santo. Domani, domenica 30 marzo, è l’ultimo giorno di permanenza a Luras, durato 4 giorni.

