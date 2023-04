Brutto incidente, questa mattina poco prima di mezzogiorno, sulla Provinciale che collega Olbia a Golfo Aranci.

Un giovane che viaggiava a bordo di un’utilitaria, per causa ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail, per finire la sua corsa in mezzo alle vegetazione.

L’auto si è ribaltata. Per estrarre il guidatore dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno poi affidato alle cure del personale del 118, per il trasferimento all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

