A distanza di tre giorni dall’incidente che ha coinvolto un velivolo dell’Enav, oggi un altro aereo ha avuto un problema sulla pista dell’aeroporto Costa Smeralda.

Stando alle verifiche delle autorità dello scalo gallurese un aereo privato, un Pilatus PC-12, ha cambiato direzione in movimento sulla pista a causa di uno pneumatico sgonfio. Lo scalo, tra le 11 e le 13, è rimasto chiuso per qualche decina di minuti, il tempo di spostare il monomotore di fabbricazione svizzera e di mettere in sicurezza la pista.

Due voli sono stati dirottati ad Alghero e uno ha avuto un lieve ritardo. I disagi sono stati contenuti, nessun problema per le persone a bordo del Pilatus.

