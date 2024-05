Un piccolo aereo dell’Enav è finito fuori pista all’aeroporto di Olbia.

Il mezzo, che effettua rilevazioni sulla pista del Costa Smeralda, ha avuto dei problemi in fase di atterraggio. Non si sa se per il forte vento o per la rottura di uno pneumatico, fatto sta che è finito fuori pista adagiandosi su un lato.

A bordo c’erano tre persone, per fortuna tutti praticamente illesi a quanto si apprende.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30, sul posto è arrivata subito la squadra dei Vigili del fuoco dislocata nello scalo per mettere in sicurezza la pista.

L’aeroporto è stato chiuso, i voli in partenza sono in ritardo e quelli in arrivo sono stati dirottati ad Alghero.

© Riproduzione riservata