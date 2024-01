Finanziamento ottenuto, conclusa la progettazione e lavori affidati. Non dovrebbero tardare dunque ad iniziare i lavori di riqualificazione totale del Lungomare Ammiraglio Mirabello, uno dei tratti stradali maggiormente trafficati, che collega il centro storico di La Maddalena con i popolati quartieri Murticciola, Barabò, Moneta e l’isola di Caprera.

Già oggetto di recentissimi interventi sul lato mare (pista ciclabile), il camminamento del lato Nord sarà oggetto di ripristino del tratto pedonale e di illuminazione con corpi luminosi calpestabili a pavimento; è prevista, inoltre, la predisposizione di impiantistiche per la successiva installazione di stazioni di ricarica per auto e moto elettriche a due prese, per la ricarica simultanea di veicoli elettrici.

Il progetto prevede la sistemazione della storica scala in muratura che conduce nei pressi di giardini pubblici e, nella parte più alta della aiuola sita nei pressi della rotatoria, è prevista la realizzazione di una scritta scenografica-decorativa in rilievo, con calcestruzzo drenante colorato, rappresentante la scritta “La maddalena”, con illuminazione dal basso che la renderà maggiormente suggestiva durante le ore serali.

«Tutto il viale sarà riqualificato in termini di decoro, socialità e mobilità sostenibile», afferma l’assessora ai lavori pubblici, Federica Porcu.

