«Ad Ajaccio, col sindaco Laurent Marcangeli, ed alcuni assessori, ci siamo confrontati su alcuni progetti comuni che sono in cantiere oltre a scambiarci pareri come rappresentanti di due realtà per alcuni aspetti simili, a cominciare dal turismo». L’assessore Gianvincenzo Belli, in fascia tricolore, lo scorso 18 marzo, ha rappresentato in quel di Corsica la comunità maddalenina, in occasione della festa della Madonnuccia, patrona di Ajaccio. La Maddalena e il capoluogo corso sono gemellati nel 1991. E per questa trasferta appare fortemente soddisfatto: «Un’accoglienza fuori dal comune quella riservataci, nei giorni scorsi ad Ajaccio, spero che riusciremo a fare altrettanto a La Maddalena, il 22 luglio, in occasione dei nostri festeggiamenti patronali. Ho avuto anche l’opportunità di avere interlocuzioni con altre cariche, dal presidente della regione corsa, Simeoni, al cardinal Bustillo, arcivescovo della Corsica». Ad Ajaccio era presente anche il parroco, don Roberto Deriu, che ha concelebrato le funzioni religiose principali, insieme al primate della Corsica, cardinal François-Xavier Bustillo e all’arcivescovo di Barcellona, cardinal Juan José Omella, entrambi invitati per la festa patronale di La Maddalena, il prossimo 22 luglio. Una festa ancora molto sentita e partecipata quella patronale della Madonnuccia, tanto alle funzioni religiose quanto alla solenne processione con il coinvolgimento di confraternite, associazioni e rappresentanze tanto religiose quanto civili.

© Riproduzione riservata