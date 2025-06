È da anni che La Maddalena è coinvolta da Marevivo nel progetto nazionale “Delfini guardiani”, un percorso educativo dedicato agli alunni delle scuole, che l’associazione ecologista svolge nell’isola in collaborazione col locale Istituto Comprensivo; l’obbiettivo è sensibilizzare i più giovani e trasmettere loro la consapevolezza della necessità della tutela dell’ambiente marino e dell’ecosistema.

“Delfini Guardiani dell’Isola di La Maddalena” è stato patrocinato dal Comune che era presente avant’ieri, nella giornata conclusiva, con l’assessora all’ambiente, Federica Porcu, e quella alla pubblica istruzione, Stefania Terrazzoni, insieme ai rappresentanti del Parco Nazionale, della Marina Militare e della Guardia Costiera. Ed è usuale che, al termine del percorso, gli alunni ricevano il distintivo di “Guardiani dell’isola”, che dà loro il diritto (e il dovere) di presentarsi, senza accompagnatori adulti, presso il proprio Comune o la Capitaneria di Porto per segnalare eventuali criticità di carattere ambientale.

Nella giornata conclusiva della manifestazione è stata ricordata e spiegata l’ordinanza comunale del 2023, che vieta il lancio di palloncini in aria, invitando invece a tenerli ben ancorati al suolo per proteggere la fauna marina e l'ecosistema. Un ringraziamento particolare, l’assessora all’ambiente, Federica Porcu, lo ha rivolto alla direttrice generale di Marevivo, «Carmen di Penta ed alle due biologhe che hanno guidato i bambini in questa bellissima esperienza, Elena Napolitano e Irene Galante» oltre ai «complimenti alle maestre ed alla dirigente dell’Istituto Comprensivo La Maddalena, per aver sposato questo progetto meraviglioso».

