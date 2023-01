«Da questa stagione la Compagnia Barracellare sarà dotata di una unità nautica». Ad annunciarlo è il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai. «Da diversi anni ormai svolgono un lavoro encomiabile in materia di tutela e difesa del territorio unanimemente riconosciuto dai cittadini. È arrivato il momento di ampliare il loro raggio di azione così che possano apportare il loro prezioso contributo in siti sensibili e complessi come quello delle isole del nostro arcipelago».

Con un organico di 27 persone, al comando del capitano Salvatore Perra, la Compagnia Barracellare isolana estenderà dunque la propria attività di controllo. Compagnia che, nell’anno appena trascorso, ha assicurato 13.374 ore di servizio delle quali 5286 di prevenzione antincendio boschivo, con presidio del territorio in attività di controllo, prevenzione, avvistamento ed allarme. Particolare attenzione, dichiara il comandante Perra, «è stata assicurata per il monitoraggio del forte impatto antropico, nei punti critici di Caprera, intervenendo quando necessario sul blocco del traffico a Stagnali, cosa verificatasi a luglio e ad agosto, con relativo contingentamento dei flussi».

Nei 12 mesi di attività, la Compagnia Barracellare ha effettuato il controllo diurno e notturno relativo all’abbandono di rifiuti «compresa la verifica dell’esposizione non corretta, di rifiuti da parte di residence/condomini e utenze multiple». Importante è stato l’impegno e la collaborazione col Parco Nazionale e col Comune, nelle opere operazioni di eradicamento dell’ibrido di cinghiale, nel controllo della viabilità nelle zone interessate delle operazioni nonché, afferma sempre il comandante Perra, «per il monitoraggio degli animali deceduti a seguito di impatto con automezzi o animali deceduti a mare, unitamente all’attività di segnalazione all’autorità sanitaria».

Il comandante Salvatore Perra, sempre per quanto riguarda l’attività svolta nell’anno passato, ricorda che il personale della Compagnia «è stato impiegato per il contrasto degli illeciti amministrativi, elevando svariate decine di sanzioni per campeggio abusivo, abbandono spazzatura, errata conduzione degli animali in luogo pubblico, contrasto e comportamenti scorretti di civile convivenza. Particolare attenzione è stata indirizzata alla tutela del patrimonio ambientale e naturalistico dell’arcipelago».

