Alcuni interventi, effettuati a Bassa Trinita, nell’ambito dei da poco iniziati lavori a La Maddalena di protezione e ripristino del sistema dunale, erano apparsi piuttosto discutibili, e ne erano apparse alcune foto sul web.

Fatto un sopralluogo, il direttore del Parco, Giulio Plastina, «ha rilevato», è scritto in un comunicato, «che effettivamente, è stato utilizzato un piccolo mezzo meccanico non autorizzato».

Il piano dei lavori, tra i quali l'estirpazione manuale del Carpobrotus acinaciformis, (Fico degli Ottentotti, più conosciuto dai maddalenini col nome di Fiore di Garibaldi, una specie piantata dalla fine dell’Ottocento, nelle fortificazioni militari a scopo mimetizzante) ritenuta invasiva che minaccerebbe la biodiversità locale, prevede infatti «l’utilizzo di metodi di intervento mirati e rispettosi dell'ambiente».

L’Ente informa ancora di aver contattato la ditta «che ha prontamente sospeso l'uso del mezzo meccanico, riprendendo le operazioni nel pieno rispetto di quanto previsto anche nel piano della sicurezza». Il Parco assicura che «continuerà a vigilare per far sì che situazioni simili non si ripetano in futuro».

L’intervento a favore del sistema dunale prevede anche la cancellazione di un breve tratto stradale, asfaltato, in modo da restituire continuità a due zone dunali.

