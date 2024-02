Essendo sopravvenuta la necessità di rimodulare le attività addestrative da porre in essere, la Capitaneria di Porto di La Maddalena ha abrogato una propria precedente ordinanza, la numero 17, con la quale, nell’ambito delle esercitazioni con esplosivi che avrebbero dovuto tenere i militari Comsumin (Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina Militare), disponeva l’interdizione, nelle acque dell’arcipelago di La Maddalena, alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio e a qualsiasi attività subacquea e/o di superficie, di due specchi acquei, per un raggio di 1000 metri dai punti di coordinate ALFA (Lat. 41°19.597’N – Long. 009°27.119’ E) e BRAVO (Lat. 41°11.500’N – Long. 009°33.069’ E), per pianificate attività di addestramento da svolgersi nei giorni dal 20 febbraio all’8 marzo, nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 16.00.

L’esercitazione con esplosivo nelle acque dell’Arcipelago-Parco, aveva destato qualche perplessità. A cominciare dal Parco Nazionale di La Maddalena. Come afferma il direttore Giulio Plastina, «quando ci siamo resi conto che uno dei due punti dell’addestramento militare ricadeva all’interno dell’area SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ci siamo attivati e abbiamo rappresentato alle autorità competenti il fatto che questo ricadesse proprio all’interno del perimetro di una zona di conservazione speciale istituita nel gennaio del 2022 dal Ministero dell’Ambiente».

