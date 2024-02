Dopo l’incontro dello scorso 2 febbraio, di carattere informativo e divulgativo, è nell’intenzione dell’assessora al commercio a La Maddalena, Stefania Terrazzoni, di indire in tempi brevi un nuovo incontro, a questo punto di carattere operativo, per fondare, anzi rifondare il Centro Commerciale Naturale. Un’esperienza già vissuta nell’isola-parco.

Fu infatti fondato nei primissimi mesi del 2008, composto da una cinquantina di soci divenuti 70 alla fine di quell’anno. Centro che andò avanti per un certo periodo di tempo. Passata quell’esperienza ora c’è l’intenzione di riprovare, sulla base di quell’esperienza stessa, alla luce delle più incoraggianti normative regionali nonché della possibilità di aderire ad un consorzio regionale di centri commerciali naturali. E non a caso venerdì scorso si è svolto un incontro organizzato dall’assessora, che ha visto la presenza di Gianluca Mureddu, presidente del consorzio regionale dei centri commerciali naturali della Sardegna e del segretario dello stesso consorzio, Roberto Porseo. Sono stati illustrati l’importanza di questa forma associativa che crea sistema e che porta contributi regionali destinati a progetti promozionali e turistici.

A La Maddalena, come in tanti altri centri turistici, si sente la necessità di destagionalizzare ovvero di allungare la stagione nei mesi di spalla, a quelli cioè in cui, pressoché assenti i turisti, si ha solo la presenza dei residenti. Fatto che porta sempre più alla chiusura stagionale di molte attività e quindi ad una certa sebbene temporanea desertificazione, commerciale e sociale.

Fin dal prossimo incontro si ragionerà sull’opportunità che potrebbe offrire un centro commerciale naturale ed eventualmente agire per la sua costituzione.

