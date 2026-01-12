La Maddalena perde residenti: calo costante negli ultimi cinque anniA pesare sugli equilibri demografici l’invecchiamento della popolazione
La Maddalena ha chiuso il 2025 con 10.658 residenti, 44 in meno rispetto all’anno precedente. Un calo, questo, costante nel tempo nell’ultimo lustro: –108 nel 2024, –49 nel 2023, –93 nel 2022 e –103 nel 2021. Tendenza questa che conferma il progressivo indebolimento demografico dell’isola, nonostante il saldo migratorio resti positivo.
Nel corso del 2025, infatti, sono stati 242 i nuovi residenti arrivati, contro i 225 che hanno scelto di trasferirsi altrove. Un piccolo segnale di una certa attrattività dell’Isola, evidentemente, forse più legato a ricongiungimenti familiari e una buona rete di assistenza sociale comunale e cattolica piuttosto che a potenzialità occupazionali, che però non basta a compensare quello che appare il nodo strutturale: il persistente crollo delle nascite e il numero dei decessi.
I nati nel 2025 sono stati appena 42, mentre le persone scomparse nello stesso periodo sono state 103, più del doppio. A pesare sugli equilibri demografici appare dunque evidente l’invecchiamento della popolazione. I ragazzi tra i 10 e i 20 anni sono 813, mentre la fascia tra i 70 e gli 80 anni arriva a 1.305 unità; lo scompenso è di 500. Il divario diventa ancora più marcato guardando agli estremi: 562 bambini sotto i 10 anni contro 897 ultraottantenni. Nel complesso, i residenti fino a 50 anni sono 4.859, mentre quelli oltre questa soglia toccano quota 5.799, quasi 1000 in più. Numeri che fotografano una comunità sempre più anziana, con ricadute evidenti, prossime e future, su servizi, scuola, sanità e mercato del lavoro. Diminuiscono le famiglie giovani, calano le iscrizioni a scuola, dalla materna alle superiori, con rischio di soppressione di classi e conseguentemente opportunità d’occupazione nel settore e si restringe la platea di chi entra nel mondo del lavoro, mentre cresce la domanda di assistenza, servizi sanitari naturalmente e strutture dedicate alla terza età.