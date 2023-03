Culminerà lunedì 13 marzo alle 18:00, al teatro Primo Longobardo, con ingresso gratuito, la presenza a La Maddalena del noto attore e regista Oreste Castagna, che metterà in scena lo spettacolo dal titolo “Cartastorie Show, uno spettacolo magico e divertente”.

Castagna sta collaborando con l’Avis Nazionale sul progetto “Rosso Sorriso” arrivato alla III edizione e in questi giorni sta promuovendo e realizzando l’iniziativa “Una goccia di vita”, volta alla sensibilizzazione al dono del sangue. È rivolta ai bambini delle scuole elementari e viene realizzata in collaborazione con le Avis locali dal 10 al 18 marzo, con interventi nelle scuole di La Maddalena, Arzachena e Palau.

Oltre all’attività con gli alunni, ieri a La Maddalena erano in programma due incontri, uno di pomeriggio e uno di notte, nel salone consiliare: il primo era un corso di formazione ed aggiornamento per docenti e volontari Avis sul tema “Rosso sorriso, la meraviglia del dono ed il suo utilizzo didattico”. Successivamente c’è stato un incontro con i genitori degli studenti per illustrare l’attività svolta con i loro figli. La manifestazione è patrocinata dal Comune di La Maddalena. Il tema della donazione del sangue è molto sentito in Sardegna ed in questo campo operano con grande impegno le varie sezioni comunali Avis disseminate sul territorio regionale. A La Maddalena l’Avis è presente da oltre cinquant’anni.

