Il nuovo parroco di La Maddalena, don Umberto Deriu, chiama a raccolta, oggi 10 gennaio, tutti coloro che sono nel 1975, per invitarli a costituire il comitato parrocchiale dei cinquantenni, al quale darà incarico di organizzare i festeggiamenti patronali nel corso di quest’anno appena iniziato. I nuovi “Fidali”, una volta costituitisi con l’elezione del presidente e del direttivo, riceveranno consegne e stendardo da parte di quello uscente, la Classe 1974.

Un comitato, quello uscente, particolarmente numeroso, non sono agli inizi quando grandi sono gli entusiasmi ma anche alla fine del mandato, quando normalmente in molti si “perdono” per strada; sicuramente uno dei più efficienti ed efficaci nella storia dei comitati isolani, iniziata oltre vent’anni fa per volontà dell’allora parroco, don Domenico Degortes. Le attività del nuovo comitato si svilupperanno non solo come quelli precedenti attorno ai festeggiamenti patronali di S. Maria Maddalena (22 luglio) e di Maria Bambina (8 settembre) ma anche per altre ricorrenze ed avranno non solo aspetti religiosi ma anche enogastronomici, culturali, musicali e di intrattenimento.

Il nuovo parroco di La Maddalena, don Umberto Deriu (foto Ronchi)

Nella lettera di invito all’incontro di oggi – alle 21 nella biblioteca parrocchiale di piazzetta Amsicora – il parroco, unitamente ai suoi collaboratori don Adolph e don Domenico, ha sottolineato come l’adesione a questa chiamata possa essere «uno strumento di crescita personale e sociale, nel credere nei valori dell’amicizia, del rispetto, della solidarietà, che nei valori cristiani che ci guidano nel nostro impegno quotidiano. Vogliamo creare un cammino insieme ispirandoci agli insegnamenti di amore e fratellanza».

© Riproduzione riservata