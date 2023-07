L’associazione nazionale Marevivo ha tenuto questa mattina, a bordo della nave scuola Palinuro, ormeggiata a La Maddalena, il quarto incontro nell’ambito di Only One, la campagna internazionale che prevede una mostra itinerante sulla goletta appunto della Marina Militare e cicli di incontri per la sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sull’urgenza di attuare la transizione ecologica.

Erano presenti Carmen Parisi di Penta, direttrice generale di Marevivo, e Pier Paolo Celeste, di Marevivo International. Dopo i saluti del comandante della nave, Mario Esposito, del comandante della Scuola Sottufficiali MM, Simone Battisti, della Capitaneria di Porto, Renato Signorini, e del sindaco Fabio Lai, la di Penta ha introdotto i lavori dando la parola all’assessora maddalenina all’Ambiente, Federica Porcu, che ha indicato le azioni che vengono poste in essere nell’Arcipelago a tutela dell’ambiente e in particolare dell’acqua.

Non poteva naturalmente mancare all’incontro il Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena, col suo direttore Giulio Plastina, che ha parlato della non facile ricerca di equilibri all’interno del Parco stesso, tra quella che viene considerata la risorsa mare e la sua necessaria tutela. L’esperienza naturalistica della penisola di Coluccia, nel comune di Santa Teresa Gallura, è stata illustrata da Sabrina Rossi, e successivamente da Andrea di Giulio, mentre Luca Bittau, fondatore e presidente di Sea Me Sardinia, ha parlato della necessità di tutela dei cetacei e delle tartarughe marine nel Parco Nazionale di La Maddalena e non solo.

Il suo discorso si è infatti allargato al più ampio Santuario del Canyon di Caprera. Durante il convegno c’è stato anche l’intervento audio dell’assessore regionale all’ambiente, Marco Porcu. Ha partecipato al convegno un gruppo di alunni della Scuola Elementare dell’Istituto San Vincenzo che, oltre a seguire alcune relazioni hanno ricevuto dall’equipaggio del Palinuro una bella e utile lezione pratica sull’esecuzione dei nodi.

