«Finalmente, per la prima volta, vedo una vera e concreta speranza per la risoluzione di questo problema che grida vendetta non soltanto per La Maddalena e la Sardegna ma anche a livello nazionale». È molto soddisfatto il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, per la recentissima nomina, da parte del presidente della Regione, Christian Solinas, del già prefetto Francesco Tronca a sub-commissario dell’ex Arsenale e strutture G8. «Conosco personalmente il prefetto Tronca, una persona di grande carisma, grande valore e grande professionalità».

E per sabato 3 febbraio prossimo è stata indetta, alle 10:30 nel salone consiliare isolano, una conferenza stampa, prefetto Tronca presente.

Il prefetto, prosegue il sindaco «mi ha manifestato la propria volontà di partecipare ad una conferenza stampa per rendere noto questo suo incarico anche a tutta la città, per l’affetto che lui stesso ha per La Maddalena, perché è un frequentatore della nostra isola; dunque oltre all’aspetto professionale ci sarà anche un quid pluris, determinato dall’amore che nutre per la nostra terra, che sicuramente sarà un elemento aggiuntivo, che ci permetterà di correre in maniera più efficace».

