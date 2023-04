«Difficile non dire “lo avevamo detto”, la privatizzazione era un errore, un terribile errore, la gestione pubblica avrebbe potuto continuare a garantire il servizio ed i posti di lavoro». A scriverlo sono i consiglieri comunali di minoranza, Anna Lisa Gulino, Rosanna Giudice ed Alberto Mureddu, preoccupati «dalla situazione delicata che si sta pian piano formando sui trasporti interni verso le isole minori». E si riferiscono al braccio di ferro tra la compagnia di navigazione Delcomar, che collega La Maddalena con Palau, e la Regione, che «non intende riconoscere le richieste economiche del gestore per continuare a garantire il servizio e, che questa mancanza avrà come conseguenza il taglio delle corse dal 1° di maggio, proprio all'inizio della stagione turistica. Da una parte un’azienda che deve fare profitti, nasce per quello, dall'altra una regione che mentre chiede al governo centrale e all'Europa il riconoscimento della insularità come limite e chiede misure straordinarie per garantire la continuità, lascia che il braccio di ferro arrivi a questo punto».

I tre consiglieri chiedono pertanto «a gran voce un intervento decisivo», ricordando che «dietro quel servizio garantito con orari certi, c'è la libera circolazione in entrata e in uscita».

