Ritornano nell'Arcipelago le “Giornate della Memoria” sospese durante il periodo pandemico. Un appuntamento che vedrà lo svolgersi di due conferenze, mercoledì e venerdì prossimi, nelle due biblioteche cittadine, quella comunale dell'Artiglieria e quella militare del Circolo Ufficiali. Mercoledì 25 gennaio, alle 18 la Biblioteca Comunale e gli Amici della Biblioteca commemoreranno la Giornata della Memoria, con una serata di letture dal titolo: "… per non dimenticare. Shoah: poesie e pensieri". Quella di venerdì 27 gennaio, alle 17:30, è invece organizzata dall'Università della Terza Età: Alberto Sega, ex direttore dell'ex Arsenale Militare ed autore di alcuni libri di storia maddalenina, terrà la conferenza dal titolo: “Giornata della memoria. Cefalonia 1943: eccidio della divisione Aqui”.

L'art. 1 della Legge 20 luglio 2000, n. 211 stabilisce che «La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati».

© Riproduzione riservata