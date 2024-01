La Giunta comunale ha recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dallo studio dell’ingegner Alessandro Masala di Olbia, per interventi di manutenzione e ripristino strade del centro storico e contestuale preservazione della pavimentazione storica. Un patrimonio di grande pregio questo, realizzato con lastroni di granito squadrato, che necessiterebbe costantemente di interventi di manutenzione.

Parte del basolato risale ai primi del ‘900, se non prima, e poggia su letti di sabbia che col tempo vengono portati via dalle piogge. Inoltre ne è difficile il ripristino, dopo interventi per riparazioni varie (fognarie, idriche, elettriche, ecc.), tra la parte preesistente e consolidata, e quella della riparazione. È pertanto soggetto a deformazioni, cedimenti e gradini, che possono avere anche una certa pericolosità per i pedoni.

Un basolo sconnesso (foto Ronchi)

Gli interventi in questione riguardano: Via Domenico Millelire; Corso Giuseppe Garibaldi; Piazza Garibaldi (parte); Via G. Bruno (parte); Via Amendola (parte). Le opere da realizzare sono: Rimozione basoli, rifacimento letto di posa e riposizionamento degli stessi; Rifacimento rete idrica; Rifacimento rete fognatura nera; Rifacimento rete acque piovane; Rete Telecomunicazioni; Rete Energia. L’intervento avrà un costo di 1.885.600 euro, dei quali, per la spesa pari a 950.000 euro si farà fronte tramite i fondi erogati DUPIM e RAS; per la restante parte, pari a 953.100 euro, si provvederà a ricercare ulteriore finanziamento. L’opera verrà inserita nel programma triennale dei lavori pubblici, triennio 2024-2026 ai fini del reperimento del finanziamento stesso.

© Riproduzione riservata