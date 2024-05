Gli sono mancati appena una quarantina di voti altrimenti oggi Vincenzo Bifulco, 65 anni, direttore di struttura complessa di radiologia della Asl Gallara, sarebbe seduto nell’aula regionale di via Roma, eletto nel gruppo 5 Stelle, nella squadra della governatrice, Alessandra Todde.

A Cagliari tuttavia, Vincenzo Bifulco, maddalenino, potrebbe arrivare comunque: «Potrei ricevere - dice a UnioneSarda.it - un incarico tecnico all’assessorato regionale alla sanità». Nel frattempo a La Maddalena si pensa già alle prossime elezioni comunali che dovrebbero tenersi fra un anno e mezzo circa. E c’è chi ipotizza e chi si augura che possa candidarsi alla carica di sindaco, considerati i recenti risultati elettorali e il legame saldo che lo lega alla sua isola natale.

Ci sta pensando? «Mi chiamano tanti gruppi - afferma Vincenzo Bifulco - e io ho risposto a tutti che il sindaco non si sceglie così; per scegliere il sindaco bisogna riunirsi tra persone di buonsenso e competenti, organizzare una sorta di forum; il sindaco potrebbe uscire tra chi risulta più carismatico. Altrimenti - prosegue Bifulco - se non si raggiunge un accordo, si fanno le primarie tra vari gruppi, togliendo di mezzo, secondo me, i partiti, facendolo solamente liste civiche, per evitare litigi inutili e pseudo ideologici, che non servono a nulla».

