Ci sono 10 locali comunali, di dimensioni che vanno dai 40 ai 60 metri quadrati circa, che l’Amministrazione comunale di La Maddalena assegnerà in uso ad associazioni, cooperative sociali, fondazioni onlus, che operano sul territorio isolano. Per quanto riguarda l’energia elettrica chiederà loro soltanto un contributo annuale di 250 euro.

I locali si trovano presso il Palazzo scolastico di via Ariosto; sei di questi sono a pianterreno e gli altri quattro al primo piano. I requisiti richiesti per ottenere i locali sono: l’assenza di fini di lucro; attività di assistenza e sicurezza sociale e socio sanitaria; attività di educazione e formazione; attività culturali e scientifiche; attività collegate ad iniziative di solidarietà, di impegno civile, di tutela e promozione dei diritti umani; attività finalizzate alla valorizzazione e conservazione dei beni artistici, storici ed archeologici; attività di tutela dell’ambiente e della specie animale; attività di promozione nel campo dello sport e del tempo libero. Inoltre, per beneficiare dell’assegnazione i soggetti in questione non devono essere in possesso di altri locali per lo svolgimento della propria attività, in diritto di proprietà o con altro titolo giuridico idoneo, ovvero esibiscano un provvedimento esecutivo di sfratto.

L’assegnazione dei locali è disposta solo per lo svolgimento di attività compatibili con la destinazione d’uso degli spazi assegnati. Il concessionario potrà porre in essere esclusivamente attività a titolo gratuito. Non saranno consentite in alcun modo attività a pagamento. L’assegnazione ha durata pari 3 anni, rinnovabile solo con atto espresso. È escluso il rinnovo tacito. La richiesta per l’assegnazione dovrà pervenire al Comune entro e non oltre le ore 12 del giorno 4 aprile 2024.

