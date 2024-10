Sono in 27 in tutto, i Barracelli di La Maddalena, ma durante il periodo estivo, quello nel quale è richiesta la loro maggiore collaborazione, vista la presenza turistica significativamente importante, si riducono a circa la metà ad essere operativi, in quanto i colleghi, proprio d’estate, sono particolarmente impegnati nei loro mestieri. Nonostante ciò è significativa la loro presenza, il supporto sotto vari aspetti che offrono all’Amministrazione comunale e la collaborazione con gli altri enti di controllo e prevenzione e non, presenti nell’arcipelago di La Maddalena. «Il 30 settembre 2024 è terminato l’anno operativo della Compagnia Barracellare, sono state assicurate un totale di nr. 12.325 ore di servizio, con una media giornaliera di nr. 5 Barracelli impegnati, per tutto l’anno operativo», scrive il capitano Salvatore Perra, comandante della Compagnia Barracellare.

Particolare attenzione è stata assicurata al controllo e prevenzione degli incedi e della tutela del patrimonio ambientale e naturalistico dell’Arcipelago, con un costante presidio dell’isola di Caprera e, nel corso dell’estate, monitorandone il traffico intervenendo, quando necessario, con il blocco a Stagnali, informa il comandante. È proseguito il controllo diurno e notturno relativo all’abbandono dei rifiuti e sono state presenti per la viabilità e la sicurezza nel corso delle operazioni per l’eradicazione dell’ibrido di cinghiale e per il monitoraggio degli animali deceduti a seguito d’impatto con automezzi o animali selvatici, deceduti per altre cause.

Il personale della Compagnia è stato impiegato durante tutto l’anno operativo «per il contrasto degli illeciti amministrativi, elevando svariate decine di sanzioni: campeggio abusivo (una cinquantina), abbandono spazzatura, errata conduzione degli animali in luogo pubblico, contrasto ai comportamenti scorretti e di civile convivenza, comprensivo del controllo del centro storico, in relazione ad abbigliamenti indecorosi o assenti del tutto ,e o ad atti che possano offendere la pubblica decenza, ecc.».

Sono stati inoltre redatti verbali di avvenuto controllo delle imbarcazioni da traffico, per la verifica dell’impatto antropico ed in considerazione della tassa di sbarco.

Ciò che tuttavia ci tiene a precisare il comandante Perra è che l’attività, più che a comminare le sanzioni, applicate quando necessario, è volta alla prevenzione e alla dissuasione da comportamenti poco educati o illeciti. Più volte si è ottenuta la “riparazione” di quello che avrebbe potuto essere un danno, ambientale e non, contattando direttamente la persona.

«La Compagnia Barracellare - afferma il comandante Perra - è una polizia di vicinanza; che significa essere vicini ai cittadini, vicina alle esigenze della gente».

