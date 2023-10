È in programma per domani, sabato 7 ottobre, una nuova operazione ecologica di ‘Un arcipelago senza plastica’, il gruppo isolano di volontari che, dal 2018, è impegnato nella pulizia delle isole dell’Arcipelago-Parco di La Maddalena. Sono tre le motonavi da traffico che hanno dato la loro disponibilità: Vagabondo, Orient Express e Nabid, e sono una ventina i gommoni a disposizione.

È previsto anche l’intervento di sub specializzati per la pulizia dei fondali. Tutto il materiale raccolto sarà consegnato alla società in house, La Maddalena Ambiente. La giornata di domani è stata preceduta, nei giorni scorsi, da un’operazione di una decina di volontari che, a bordo di due gommoni messi a disposizione dell’Ente Parco, sono intervenuti in una parte dell’isola di Caprera (da Cala Bacca alla Conigliera).

Tra microplastica e plastica i volontari hanno raccolto una quindicina di sacchi che sono andati a sommarsi a quelli raccolti in questi 5 anni di attività, pari a circa 123 tonnellate di rifiuti. Gli interventi hanno riguardato in questo lustro, sia le coste e le spiagge che i retrospiaggia, nonché le zone interne; In quest’ultimo caso liberate da piccole e grandi discariche. Un problema messo in evidenza dai volontari è che non raramente, una volta effettuata la pulizia, la discarica si sia presto riformata, fenomeno questo che richiederebbe un’intensificazione dei controlli.

